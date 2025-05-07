【全國新聞】聯邦最高法院批准特朗普政府在訴訟期間可繼續禁跨性別參軍

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦最高法院批准特朗普政府在有關法律訴訟期間，可以繼續執行對跨性別人士參軍的禁令。

聯邦最高法院週二以六比三票，允許特朗普政府在相關法律訴訟期間，繼續執行禁止跨性別人士服役的政策，特朗普政府認為，跨性別人士不符合服兵役資格。

三位自由派大法官公開反對這項裁決，表示他們會選擇暫停實施這項政策。

總統特朗普在第二個任期初期，開始收緊跨性別人士權利，他簽署行政命令，聲稱跨性別軍人所認同的性別身份，「與軍人應有的誠實、紀律和榮譽的生活方式相衝突」，並對部隊戰備構成傷害，但並沒有說明如何原因。

特朗普在第一個總統任期內，曾執行類似的禁止跨性別人士服役禁令，拜登總統上任後推翻該項禁令。

在新的禁令下，當局會將患有性別焦慮症的現役軍人調離軍務，並禁止跨性別人士參軍，性別焦慮是指一個人因性別認同與出生時的性別不同，而產生的心理困擾。

新禁令引起法律訴訟，多名資深跨性別軍人認為，新的禁令具有歧視性與殺傷力，當局解除他們的軍職，對他們的事業與名譽造成永久的傷害。

三名聯邦法官，包括上訴法庭的法官在內，先後駁回新的禁令，當中首都華盛頓一名聯邦地區法官，更裁定在全國範圍推翻新的禁令，特朗普政府於是尋求聯邦最高法院緊急介入。

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