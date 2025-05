【全國新聞】聯邦最高法院批准特朗普政府在訴訟期間可繼續禁跨性別參軍

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦最高法院批准特朗普政府在有關法律訴訟期間,可以繼續執行對跨性別人士參軍的禁令。

聯邦最高法院週二以六比三票,允許特朗普政府在相關法律訴訟期間,繼續執行禁止跨性別人士服役的政策,特朗普政府認為,跨性別人士不符合服兵役資格。

三位自由派大法官公開反對這項裁決,表示他們會選擇暫停實施這項政策。

總統特朗普在第二個任期初期,開始收緊跨性別人士權利,他簽署行政命令,聲稱跨性別軍人所認同的性別身份,「與軍人應有的誠實、紀律和榮譽的生活方式相衝突」,並對部隊戰備構成傷害,但並沒有說明如何原因。

特朗普在第一個總統任期內,曾執行類似的禁止跨性別人士服役禁令,拜登總統上任後推翻該項禁令。

在新的禁令下,當局會將患有性別焦慮症的現役軍人調離軍務,並禁止跨性別人士參軍,性別焦慮是指一個人因性別認同與出生時的性別不同,而產生的心理困擾。

新禁令引起法律訴訟,多名資深跨性別軍人認為,新的禁令具有歧視性與殺傷力,當局解除他們的軍職,對他們的事業與名譽造成永久的傷害。

三名聯邦法官,包括上訴法庭的法官在內,先後駁回新的禁令,當中首都華盛頓一名聯邦地區法官,更裁定在全國範圍推翻新的禁令,特朗普政府於是尋求聯邦最高法院緊急介入。

