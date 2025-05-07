【全國新聞】特朗普關稅政策導致經濟前景不明朗 房地產市場也大受影響

【KTSF 張擎鳳報導】

總統特朗普的關稅政策導致股票市場動蕩，經濟前景不明朗，加上房貸利率居高不下，房地產市場大受影響。

根據《The Mercury News》報道，灣區的房地產市場，在4月份有放緩的跡象，因為特朗普總統的關稅政策，導致股票市場非常動蕩，從而影響買家的資金流。

住在東灣Concord的Walton夫婦，亦是受到重大影響的買家之一，他們想購買市内一間價值75萬元的房屋，因此本來打算出售手中的股票，以便得到大約25萬元來支付首期，但自從特朗普政府推出對等關稅政策以來，股票價格下跌。

有報導指，特朗普在1月20號上任總統後，S&P 500已經下降了7%，現在Walton夫婦手上的股票，大約價值20萬元，無奈之一，他們只能請求賣家降價，並且幫他們修理好屋頂，本來Walton夫婦願意承擔新屋的維修費用。

另一方面，一對來自Milpitas的夫婦亞裔夫婦，就剛剛在Union City購買了一間價值140萬的房子，丈夫Richard表示，1月份時，已經變賣了手上股票，用作買房的首期，會一早套現股票，是因為特朗普半年前就說要在關稅方面採取行動。

經濟的不確定性，以及科技行業的裁員潮，讓擔任軟件工程師的Richard感到擔憂，他說已經和妻子準備好未來幾年的房貸資金，就算他們其中一人失業，仍然能夠支付房貸。

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