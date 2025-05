【全國新聞】特朗普關稅政策導致經濟前景不明朗 房地產市場也大受影響

【KTSF 張擎鳳報導】

總統特朗普的關稅政策導致股票市場動蕩,經濟前景不明朗,加上房貸利率居高不下,房地產市場大受影響。

根據《The Mercury News》報道,灣區的房地產市場,在4月份有放緩的跡象,因為特朗普總統的關稅政策,導致股票市場非常動蕩,從而影響買家的資金流。

住在東灣Concord的Walton夫婦,亦是受到重大影響的買家之一,他們想購買市内一間價值75萬元的房屋,因此本來打算出售手中的股票,以便得到大約25萬元來支付首期,但自從特朗普政府推出對等關稅政策以來,股票價格下跌。

有報導指,特朗普在1月20號上任總統後,S&P 500已經下降了7%,現在Walton夫婦手上的股票,大約價值20萬元,無奈之一,他們只能請求賣家降價,並且幫他們修理好屋頂,本來Walton夫婦願意承擔新屋的維修費用。

另一方面,一對來自Milpitas的夫婦亞裔夫婦,就剛剛在Union City購買了一間價值140萬的房子,丈夫Richard表示,1月份時,已經變賣了手上股票,用作買房的首期,會一早套現股票,是因為特朗普半年前就說要在關稅方面採取行動。

經濟的不確定性,以及科技行業的裁員潮,讓擔任軟件工程師的Richard感到擔憂,他說已經和妻子準備好未來幾年的房貸資金,就算他們其中一人失業,仍然能夠支付房貸。

