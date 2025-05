【KTSF】

舊金山警察局長Bill Scott宣布辭職。

擔任舊金山警察局長長達八年的Scott,週三早上在市長羅偉陪同下,宣布辭職的消息。

羅偉表示,Scott正尋求一個「新的機會」。

羅偉並宣布前舊金山警隊指揮官監葉培恩Paul Yep擔任臨時警察局長。

羅偉當選市長後,委任葉培恩成為市府公共安全總監。

詳情請收看晚間新聞。

