【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區發生襲擊亞裔的案件,一個男人無緣無故用木棍毆打一個女人,警方呼籲市民提供線索,緝拿歹徒。

案發現場位於日落區介乎Irving街和Lincoln Way之間的30 Ave,警方表示,5月1日上星期四早上9點左右接報,警員在現場發現女事主受傷,沒有生命危險,在現場接受治療。

警方表示,案發時,女事主把垃圾桶從屋裡拉出來,女事主家人在Reddit發布錄影片段並表示,歹徒從後面用木棍擊打女事主的頭,然後向Irving街方向步行離開。

警方說,女事主並不認識對方,而歹徒無緣無故地襲擊女事主。

女事主的家人在Reddit表示,匪徒身高5呎7吋左右,中等身材,仍然在逃。

警方呼籲市民提供線索,匿名舉報熱線(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,開頭寫SFPD。

