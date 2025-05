【灣區新聞】San Mateo縣議會討論解除縣警長職務程序 縣警長律師斥充滿偏見（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣議會週二討論解除縣警長Christina Corpus職務的程序,Corpus委任律師表示,整個過程充滿偏見,他們會訴諸法院。

San Mateo縣選民在3月投票通過賦予縣議會權力,解除現任縣警長的職務,Corpus週二與縣議會就解除其職務程序和規則進行討論,縣議長David Canepa堅持程序一定要公平正當。

Canepa說:「我知道很多人確實非常希望盡快推動這項進程,為了不要有任何錯誤,我對進展速度不感興趣,我感興趣的是給予警長正當的程序,深思熟慮、慎重考慮,最後,我只想說這一點,我們今天所做的是,在美國加州的先例,我認為我的同事和我自己都明白有多重要。」

Corpus週二有出席,但站在後面聆聽,由律師代表發言,其律師表示,整個過程就是充滿偏見。

Corpus的代表律師Thomas Mazzucco說:「當議員們公開表示要撤換警長時,你們怎麼能夠投票,你們不可以這樣做,這是偏見,事實上,我剛剛在周六的報紙上,看到專欄作家Mark Simon,他說除了一名縣議員,其他所有人都已經表示警長必須下台,您們應該迴避,您不能依法進行投票,我們將會訴諸法庭。」

週二的討論在於誰負責擔任撤職程序公聽會的聽證官,由縣府委託的律師建議,從縣內的緩刑官或法醫官等來擔任,他們獨立於縣行政官辦公室。

不過縣議員Jackie Speier堅持,應該由退休法官來擔任。

也有民眾發言表示,不應該由讓任何領縣府薪水的人來擔任,最後議員們同意批准展開撤職程序,附加條件,由一位退休法官來主持。

議會將向Corpus發撤職意向書,有五天時間對此作出回應,整個撤職過程可能需要大約四個月的時間。

