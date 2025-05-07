【灣區新聞】San Mateo縣議會討論解除縣警長職務程序 縣警長律師斥充滿偏見（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣議會週二討論解除縣警長Christina Corpus職務的程序，Corpus委任律師表示，整個過程充滿偏見，他們會訴諸法院。

San Mateo縣選民在3月投票通過賦予縣議會權力，解除現任縣警長的職務，Corpus週二與縣議會就解除其職務程序和規則進行討論，縣議長David Canepa堅持程序一定要公平正當。

Canepa說：「我知道很多人確實非常希望盡快推動這項進程，為了不要有任何錯誤，我對進展速度不感興趣，我感興趣的是給予警長正當的程序，深思熟慮、慎重考慮，最後，我只想說這一點，我們今天所做的是，在美國加州的先例，我認為我的同事和我自己都明白有多重要。」

Corpus週二有出席，但站在後面聆聽，由律師代表發言，其律師表示，整個過程就是充滿偏見。

Corpus的代表律師Thomas Mazzucco說：「當議員們公開表示要撤換警長時，你們怎麼能夠投票，你們不可以這樣做，這是偏見，事實上，我剛剛在周六的報紙上，看到專欄作家Mark Simon，他說除了一名縣議員，其他所有人都已經表示警長必須下台，您們應該迴避，您不能依法進行投票，我們將會訴諸法庭。」

週二的討論在於誰負責擔任撤職程序公聽會的聽證官，由縣府委託的律師建議，從縣內的緩刑官或法醫官等來擔任，他們獨立於縣行政官辦公室。

不過縣議員Jackie Speier堅持，應該由退休法官來擔任。

也有民眾發言表示，不應該由讓任何領縣府薪水的人來擔任，最後議員們同意批准展開撤職程序，附加條件，由一位退休法官來主持。

議會將向Corpus發撤職意向書，有五天時間對此作出回應，整個撤職過程可能需要大約四個月的時間。

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