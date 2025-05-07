【灣區新聞】聖荷西警員逮捕嫌犯時被刺傷 嫌疑人是無家者兼通緝犯

【KTSF 陳爍嘉報導】

週二早上，一名聖荷西警員在逮捕一名嫌犯時被刺傷，嫌疑人是一名正在緩刑中的通緝犯，也是無家可歸者。

據NBC Bay Area報導，案發於上午9點49分，Coleman Avenue夾Taylor Street的一間Target百貨商店旁。

警方表示，嫌疑人向一名保安人員揮舞砍刀，隨後扔掉砍刀逃跑。

當警員到達現場時，他們發現了嫌疑人，並試圖將其拘留，這時一名警官的手臂被嫌犯用另一把刀刺傷。

隨後警員和嫌犯被送往醫院，均沒有生命危險，目前警員正在醫院康復。

該嫌疑人目前無家可歸，是一名正在緩刑中的通緝重罪犯，有未執行的逮捕令，調查仍在進行中。

聖荷西警察協會主席Steve Slack發表聲明表示，如果不是後備警員迅速反應，並立即實施急救，受傷警員的處境可能會更糟。

他敦促立法者、法官和刑事司法系統的其他成員，杜絕這種刑事司法旋轉門，不斷將危險的罪犯送回街頭，進一步傷害社區。

聖荷西市長馬漢Matt Mahan在X社交平台上發帖評論此事，提及他每天都在呼籲縣政府採取緊急行動，擴大人們所需的精神健康和成癮治療。

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