【灣區新聞】紅木城百分百可負擔房屋計劃獲重要資金 明年有望落成（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Redwood City一個百分百可負擔房屋計劃，獲准取得一筆重要的資金，預期很快會動工，明年有望落成。

位於Redwood City Douglas Avenue 430號，及MacArthur Avenue 429號的土地，屬於San Mateo縣府管轄的地區，鄰近住宅區以及工業區，距離101公路不遠，是未來North Fair Oaks可負擔房屋的地址。

本台攝影師留意到，這地方有圍欄，而且堆積著垃圾，發展商將會在這裡興建可負擔房屋，總共有86個單位，為低收入以及極低收入住戶而設，其中包括無家可歸者。

San Mateo縣參議會週二一致通過透過公營機構加州公用事業財務局（CMFA，California Municipal Finance Authority），發行不超過5千萬元免稅債券，為發展商提供低息貸款，建造可負擔房屋。

San Mateo縣府律師John Nibbelin說：「這筆由CMFA發出的債券，借款人負責償還所有債務，縣府沒有財務或法律責任，償還這筆債務

根據環境評估報告North Fair Oaks可負擔房屋，將設有47個studio開放式單位，29個一睡房單位，5個兩睡房單位，以及五個三睡房單位。

發展商除了借款之外，先前也取得政府撥款以及貸款，包括San Mateo縣提供1400多萬元貸款，縣房屋部門表示，這棟可負擔房屋下個月底動工，預計2027年初接受申請。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。