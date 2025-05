【灣區新聞】紅木城百分百可負擔房屋計劃獲重要資金 明年有望落成（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Redwood City一個百分百可負擔房屋計劃,獲准取得一筆重要的資金,預期很快會動工,明年有望落成。

位於Redwood City Douglas Avenue 430號,及MacArthur Avenue 429號的土地,屬於San Mateo縣府管轄的地區,鄰近住宅區以及工業區,距離101公路不遠,是未來North Fair Oaks可負擔房屋的地址。

本台攝影師留意到,這地方有圍欄,而且堆積著垃圾,發展商將會在這裡興建可負擔房屋,總共有86個單位,為低收入以及極低收入住戶而設,其中包括無家可歸者。

San Mateo縣參議會週二一致通過透過公營機構加州公用事業財務局(CMFA,California Municipal Finance Authority),發行不超過5千萬元免稅債券,為發展商提供低息貸款,建造可負擔房屋。

San Mateo縣府律師John Nibbelin說:「這筆由CMFA發出的債券,借款人負責償還所有債務,縣府沒有財務或法律責任,償還這筆債務

根據環境評估報告North Fair Oaks可負擔房屋,將設有47個studio開放式單位,29個一睡房單位,5個兩睡房單位,以及五個三睡房單位。

發展商除了借款之外,先前也取得政府撥款以及貸款,包括San Mateo縣提供1400多萬元貸款,縣房屋部門表示,這棟可負擔房屋下個月底動工,預計2027年初接受申請。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。