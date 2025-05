【灣區新聞】聖荷西警方在Cinco De Mayo週末加強執法 拘92人

【KTSF】

5月5日是墨西哥節慶日Cinco De Mayo,剛過去的週末南灣聖荷西有不少慶祝活動,警方也加強執法,維持公共治安,在週末期間,共有92人被捕。

在Cinco De Mayo週末期間,聖荷西警方接獲不少舉報,包括非法汽車表演、魯莽駕駛、醉酒鬧事和違反武器條例等事故,警方在多個慶祝活動的熱點,沒收15枝非法持有的槍械。

在5月2日至4日期間,有34人涉嫌犯下重罪被捕,35人涉嫌犯下輕罪被捕,23人因為正被追緝被捕。

Cinco de Mayo weekend is for celebration—not confrontation. In just one hour, SJPD’s MERGE Unit, Street Crimes Unit, and Patrol conducted separate proactive enforcement stops and recovered 3 firearms: one from a juvenile and two others from suspected gang members.

Keeping San… pic.twitter.com/HHVnm3ezw6

— San Jose Police Dept (@SanJosePD) May 4, 2025