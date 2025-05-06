【灣區新聞】今年流感季節美國有216名兒童死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心（CDC）週五發表報告，顯示今個流感季節，美國有216名兒童死亡，比15年前的豬流感疫情大流行時還要多。

根據CDC的數據，今個流感季節，因感染流感而死亡的兒童達216人，超過去年的207人，創自2009至2010年，H1N1全球流感大流行以來的最高紀錄。

有兒科專家指，死亡數字被低估，而且流感季仍然未結束，預料死亡人數還會增加。

兒科專家指出，導致今季疫情嚴重的原因之一，是兒童接種流感疫苗的人數大幅下降，從五年前約64%，降至今季的49%，雖然疫苗不一定能完全預防染病，但研究顯示，疫苗對於感染後，降低住院和死亡的情況相當有效。

除了兒童外，CDC估計，今季流感造成至少4,700萬人染病，61萬人住院，以及2萬5千人死亡。

好消息是，自2月以來，流感的個案和入院人數等數據陸續在下降。

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