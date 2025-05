【灣區新聞】今年流感季節美國有216名兒童死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)週五發表報告,顯示今個流感季節,美國有216名兒童死亡,比15年前的豬流感疫情大流行時還要多。

根據CDC的數據,今個流感季節,因感染流感而死亡的兒童達216人,超過去年的207人,創自2009至2010年,H1N1全球流感大流行以來的最高紀錄。

有兒科專家指,死亡數字被低估,而且流感季仍然未結束,預料死亡人數還會增加。

兒科專家指出,導致今季疫情嚴重的原因之一,是兒童接種流感疫苗的人數大幅下降,從五年前約64%,降至今季的49%,雖然疫苗不一定能完全預防染病,但研究顯示,疫苗對於感染後,降低住院和死亡的情況相當有效。

除了兒童外,CDC估計,今季流感造成至少4,700萬人染病,61萬人住院,以及2萬5千人死亡。

好消息是,自2月以來,流感的個案和入院人數等數據陸續在下降。

