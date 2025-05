【灣區新聞】報告指舊金山是少數公寓租金不跌反升的城市（視頻）

【KTSF】

一份最新發表的調查報告指出,4月份全國整體的公寓租金有所回落,但舊金山(三藩市)是少數租金不跌反升的城市,預料未來數月,市內公寓的租金更會進一步上升。

租屋網上平台Zumper發言人Crystal Chen接受商業時報訪問時稱,舊金山的公寓租金上調原因有多個,包括高科技公司要求員工重返辦公室上班,另外目前踏入搬遷季節,隨著氣溫上升,對公寓的需求也會上升。

另外,舊金山市長期出現住房短缺、房屋貸款利率高企,以及股票市場出現動盪,令更多人選擇租屋,都是導致舊金山公寓租金上升的原因。

Zumper發表的全美租金指數,調查了全美100個市場的租金數字,4月全美的指數下調0.5%,一房單位的中位租金是1,517元,兩房單位的公寓租金輕微下調0.2%至1.901元。

4月的指數顯示,美國整體公寓租金已連續三個月維持平穩或下降。

不過舊金山的公寓租金卻不跌反升,4月,舊金山一房單位的中位租金,排名全國第二,上升10元至3,210元,僅次於紐約市的4,640元,兩房單位則上升50元至4,350元。

以年度計算,舊金山的公寓租金較去年4月上調10.3%,兩房單位上調13.3%,舊金山公寓租金高企,可能令僱主更難在市內招聘員工。

相比舊金山,南灣聖荷西市的公寓租金則出現回落,一房單位租金在4月下調2.5%至2,690元,是報告中一房租金第六高的美國城市。

Chen表示,聖荷西市的公寓租金回落,可能與市場的公寓單位供應增多有關,去年增加的單位數目,是2018年以來最高。

