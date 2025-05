【KTSF 張擎鳳報導】

南加州聖地牙哥一艘相信載著非法移民的小型漁船翻側,造成3人死亡,4人受傷,9人失蹤。

週一凌晨6點半左右,聖地牙哥縣警局接報,一些遠足人士和其他民衆發現一艘小型漁船,在Torrey Pines州立海灘對開海面翻側,部分在場人士為遇難人士進行急救。

救援人員將4名傷者送院救治,海岸防衛隊派出船隻和直升機,在附近一帶搜尋9名失蹤人士,包括兩名兒童。

海岸防衛隊發言人表示,出事地點距離墨西哥邊界約35英里,目前不確定這艘小型漁船由哪裡出發,但這類船隻很多時被不法分子用來走私。

官員表示,船上的人並非遊客,相信這隻船上載著偷渡者,遇上大浪翻側。

在2023年,兩艘類似的船隻開到聖地牙哥一個海灘對開時,其中一艘船在濃霧中翻側,導致8人死亡,隨後局方確認兩艘船是用來走私無證移民。

