【灣區新聞】舊金山華裔女童向市長寫信表達訴求 獲市長親自接見（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週一有二十多名舊金山（三藩市）居民到市政府表達清潔華埠的訴求，其中一名五歲的華裔女童遞交了一封信，由市長羅偉在辦公室接見，並親自讀出這封信，這名女童有什麼建議呢？

啟明學校學生Ashlynn Huang說：「（記者：你叫什麼名字？）Ashlynn，（你的名和姓是什麼？），我不曉得拼我的姓。」

五歲的Ashlynn Huang，是舊金山華埠啟明學校的學生，她年初，四歲的時候，在學校吃午飯時問了一個問題。

啟明學校老師Alexandra Green說：「為什麼華埠這麼骯髒？她說人們亂丟垃圾，真的太無禮。」

Ashlynn想到的解決方法是：「我期望清潔，要有更多垃圾桶。」

當Ashlynn知道原來舊金山有市長的時候，她在老師指導下，口述了一封信，由老師執筆寫信，Ashlynn還堅持要附上圖畫，把這封信交給市長。

Ashlynn週一如願以償，代表第三區的市參事李爾德接待這班啟明學校的學生，並把他們帶到市長辦公室。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）說：「裡面有一封信嗎？是什麼信？」

Ashlynn說：「是關於華埠的。」

羅偉說：「你住在華埠嗎？」

Ashlynn說：「不是，我住在舊金山。」

羅偉說：「還有誰人住在舊金山？」

市長讀出信的內容說：「華埠需要更多垃圾桶，華埠有很多積水和太骯髒，我們需要許多人把它抹乾淨，使它不再骯髒。」

Ashlynn還有多一些要求：「（你想華埠有多些玩具店嗎？）都想，糖果店。」

啟明學校是非牟利機構，服務舊金山及華埠多年，提供產前服務、嬰幼兒服務以及學前班，幫助3到5歲的兒童準備好入讀幼稚園。

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