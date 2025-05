【灣區新聞】舊金山華裔女童向市長寫信表達訴求 獲市長親自接見（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週一有二十多名舊金山(三藩市)居民到市政府表達清潔華埠的訴求,其中一名五歲的華裔女童遞交了一封信,由市長羅偉在辦公室接見,並親自讀出這封信,這名女童有什麼建議呢?

啟明學校學生Ashlynn Huang說:「(記者:你叫什麼名字?)Ashlynn,(你的名和姓是什麼?),我不曉得拼我的姓。」

五歲的Ashlynn Huang,是舊金山華埠啟明學校的學生,她年初,四歲的時候,在學校吃午飯時問了一個問題。

啟明學校老師Alexandra Green說:「為什麼華埠這麼骯髒?她說人們亂丟垃圾,真的太無禮。」

Ashlynn想到的解決方法是:「我期望清潔,要有更多垃圾桶。」

當Ashlynn知道原來舊金山有市長的時候,她在老師指導下,口述了一封信,由老師執筆寫信,Ashlynn還堅持要附上圖畫,把這封信交給市長。

Ashlynn週一如願以償,代表第三區的市參事李爾德接待這班啟明學校的學生,並把他們帶到市長辦公室。

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)說:「裡面有一封信嗎?是什麼信?」

Ashlynn說:「是關於華埠的。」

羅偉說:「你住在華埠嗎?」

Ashlynn說:「不是,我住在舊金山。」

羅偉說:「還有誰人住在舊金山?」

市長讀出信的內容說:「華埠需要更多垃圾桶,華埠有很多積水和太骯髒,我們需要許多人把它抹乾淨,使它不再骯髒。」

Ashlynn還有多一些要求:「(你想華埠有多些玩具店嗎?)都想,糖果店。」

啟明學校是非牟利機構,服務舊金山及華埠多年,提供產前服務、嬰幼兒服務以及學前班,幫助3到5歲的兒童準備好入讀幼稚園。

