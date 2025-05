【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府對付非法移民又推出新政策,就是哪些自願遣返原居地的非法移民,可以獲得一千元。

總統特朗普自1月中上台以來,就嚴厲執行移民法和驅逐無證人士出境,週一又推出新政策。

國土安全部表示,哪些自願驅逐出境遣返原居地的非法移民,除了可以獲得一千元之外,政府還會支付交通費用,例如免費坐飛機遣返原居地,同時如果非法移民使用海關邊境保護局(CBP)的應用程式,告知政府他們計劃返回原居地,就無需被扣押和驅逐出境。

好處是他們日後可以有機會再次入境美國,如果被驅逐出境就會喪失這機會。

國土安全部長Kristi Noem說,如果非法移民「自我驅逐離境」,是最好、最安全和最有效的方法離開美國,以避免被拘捕。

