【KTSF 吳倩妤報導】

國防部長海格塞斯週一下令五角大樓高層削減兩成軍方四星上將。

海格塞斯週一指示五角大樓高層,削減兩成軍方四星上將,並且將一星或以上的將領數目削減一成。

目前軍方約有900名一星或以上的將領,海格塞斯亦要求國民警衛軍削減兩成軍官人數。

海格塞斯表示,削減將領數目是要精簡軍事領導結構。

海格塞斯上週下令陸軍進行大改革,合併和關閉多個總部,削減五角大樓1000名人手。

在軍方瘦身減開支的同時,陸軍上週確認,將於下月14日,即總統特朗普生日當天,在首都華盛頓舉行大規模閱兵儀式,慶祝建軍250周年,官員預料閱兵將花費數千萬元。

