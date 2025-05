【全國新聞】FBI警告勒索軟件威脅愈趨嚴重 矛頭直指中國

【KTSF 朱慧琪報導】

全球最大的網路安全會議(RSCA)在舊金山(三藩市)Moscone中心舉行,在會議上聯邦調查局(FBI)警告勒索軟件威脅愈趨嚴重,並持續擾亂全國各地的關鍵服務,駐舊金山的FBI調查員將騙案上升的矛頭直指中國。

Sanjay Virmani是負責舊金山的FBI調查員,並領導著一支由43名網路特工組成的團隊,他將勒索軟體威脅上升的矛頭指向中國。

Virmani說:「它們(中國)無所不在,來自他們的威脅顯著增加。」

根據FBI網絡犯罪投訴中心(IC3)數據,當局在2024年接獲超過8萬6千宗,涉及敲詐勒索的投訴,比起前一年上升近八成,犯罪集團瞄準美國企業、竊取知識產權並滲透政府系統。

Virmani說:「他們基本上為未來的破壞性攻擊做準備。」

全球最大的網路安全會議(RSCA)在舊金山Moscone中心舉行,FBI在會上向企業強調緊密合作和及時報告,對於保護美國網路至關重要。

國土安全部長Kristi Noem也承諾,與網路安全公司建立更多合作關係。

Noem說:「我們不只是談論網路安全,我們還會付諸行動,打擊犯罪的人愈來愈多,這將幫助你們與我們合作,確保破壞者承擔後果。」

FBI聯同執法部門,以及其他國際執法機構,2024年成功打擊了勒索軟件組織LockBit等惡意黑客行為。

Virmani說:「我們成功對骨幹成員提出指控,我們還能夠干擾勒索軟件的結構。」

勒索事件不斷增加,FBI鼓勵大家要及時舉報。

Virmani說:「當網路犯罪發生時,事主應向IC3報告,FBI就能阻止資金落入不法分子手中。」

FBI調查員發現,在大型勒索事件的受害者中,只有約20%向執法部門報告,而在其他事件中,向當局舉報的比例亦差不多,據統計,2024年網路事件和網路詐騙,對受害者造成的損失超過166億美元。

FBI設立了一個網站,讓市民舉報網路犯罪,網址是http://www.IC3.gov

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。