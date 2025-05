【KTSF 張擎鳳報導】

代表舊金山(三藩市)的州眾議員楊馳馬提案,成立一個支援性復康住屋計劃,允許本地政府使用州府撥款,來建立更多嚴禁使用藥物的房屋,來幫助正在戒毒的人士重過正常生活,包括舊金山市長羅偉在內等多名政要,已經表明支持。

州眾議員楊馳馬提出AB255法案,建議允許市政府從加州支援無家可歸者房屋的預算中,拿出最多25%的資金,來興建更多嚴禁使用藥物酒精的房屋,幫助正在戒毒的人士。

舊金山市長羅偉和舊金山地檢官謝安宜表態支持法案。

羅偉說:「我遇到的人,包括今天早上在上班路上遇到的人,往往都屬於嚴重成癮的族群,這真讓人心碎,袖手旁觀,,看著別人受苦是不可接受的。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。