【全國新聞】加州聯同19個州控告聯邦衛生部長小羅伯甘迺迪（視頻）

加州聯同其他19個州週一控告聯邦衛生部長小羅伯甘迺迪,指控他大量削減預算、裁員,以及終止重要的計畫等措施,違反他上任時許下「要讓美國人更健康」的承諾。

舊金山紀事報報導指出,加州和其他19個州份,共同向位於羅德島的一個聯邦法庭控告聯邦衛生部長小羅伯甘迺迪,指控他削減聯邦衛生部的人手和資源,是違反聯邦法例,包括削減18億預算、解僱一萬名員工,又讓另外一萬名員工離職和退休,總計導致該部門失去了員工總數的近四分之一,違反了國會所通過設立該部門和批准其預算的法律。

案件委任律師表示,小羅伯甘迺迪在3月底、4月初的幾天內拆解該部門,導致電話無人接聽、工廠進入停工狀態、實驗被棄、培訓遭取消、現場考察被推遲、申請管道被關閉、實驗室停止檢測肝炎等傳染病,還有合作關係立即中止。

加州司法部長Rob Bonta發聲明表示,特朗普政府無權使國會設立的部門喪失職能,也不能拒絕使用國會為該部門的撥款,又稱聯邦衛生部正遭受攻擊,不會容忍這樣的行為。

對於訴訟的指控,一位不願透露姓名的衛生部發言人表示,該部門的所有行動,都是深思熟慮的、合作的、符合聯邦人事政策和公務員保護規定,又稱有關行動旨在加強該機構為美國公眾服務的能力,而不是削弱它。

提告的州份除了加州,還包括紐約州、華盛頓州、羅德島州、阿利桑納州等共20個州分。

