【加州新聞】如要重新啟用惡魔島聯邦監獄 必須要符合環保和歷史保育法例

總統特朗普下令擴建並重開關閉逾60年,稱為惡魔島的聯邦監獄Alcatraz,消息指出,如果要重新啟用惡魔島,必須要符合各級政府有關環保和歷史保育的法例。

惡魔島已經關閉了62年,主要是因為營運成本太高,在1986年被劃定為國家歷史地標,目前由國家公園管理局管理,每年遊客約有140萬人次。

特朗普說,惡魔島長久以來是一個象徵,一個悲哀的象徵,但也是法紀的象徵,這個島擁有悠久的歷史,所以他將會指示多個聯邦政府部門,包括聯邦監獄局和FBI,去研究重開和擴建惡魔島,來羈押最暴力的罪犯。

不過消息指出,如果要重新啟用惡魔島的前聯邦監獄,必須要符合各級政府有關環保和歷史保育的法例。

譬如聯邦監獄局將必須首先通過多項環保審查,以便評估興建項目如何損害天然資源,同時也可能需要符合《加州環保質素法 CEQA》。

此外,還要處理雀鳥保育的問題,因為有多個水鳥品種在惡魔島上築巢,而這些雀鳥是受到法例保護,在水鳥的繁殖季節,惡魔島上有部份地方要關閉。

此外,由於惡魔島被列入國家歷史地標,因此也要考慮發展項目對歷史地標的文化資源造成的衝擊。

