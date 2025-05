【全國新聞】陸軍證實在特朗普生日當天舉行大規模閱兵儀式

【KTSF 朱慧琪報導】

陸軍證實,首都華盛頓在6月14號特朗普總統生日當天,將舉行大規模閱兵儀式,需要召集超過6600名士兵。

據美聯社取得陸軍的簡報文件顯示,籌備已久的建軍250周年慶典,將於6月14日舉行,地點是華府國家廣場,當天也是特朗普的79歲生日。

原先的慶典並無閱兵,不過消息指,陸軍4月開始討論加入閱兵,文件未列出涉及開支,但估計有關規模的閱兵,可能耗資數千萬美元,屆時將出動超過6600名士兵,至少150輛汽車、50架直升機,預計有數千人出席。

特朗普在首個任期出席法國國慶閱兵後,曾希望舉辦類似活動,但因高額預算與地方反對聲音而告吹。

根據今次的閱兵計劃,閱兵隊伍可能從維珍尼亞州出發,橫跨Potomac河進入華盛頓市中心,將會展示多款重型裝備,亦會有跳傘表演,晚上則有煙花匯演。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。