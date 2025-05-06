【全國新聞】陸軍證實在特朗普生日當天舉行大規模閱兵儀式

【KTSF 朱慧琪報導】

陸軍證實，首都華盛頓在6月14號特朗普總統生日當天，將舉行大規模閱兵儀式，需要召集超過6600名士兵。

據美聯社取得陸軍的簡報文件顯示，籌備已久的建軍250周年慶典，將於6月14日舉行，地點是華府國家廣場，當天也是特朗普的79歲生日。

原先的慶典並無閱兵，不過消息指，陸軍4月開始討論加入閱兵，文件未列出涉及開支，但估計有關規模的閱兵，可能耗資數千萬美元，屆時將出動超過6600名士兵，至少150輛汽車、50架直升機，預計有數千人出席。

特朗普在首個任期出席法國國慶閱兵後，曾希望舉辦類似活動，但因高額預算與地方反對聲音而告吹。

根據今次的閱兵計劃，閱兵隊伍可能從維珍尼亞州出發，橫跨Potomac河進入華盛頓市中心，將會展示多款重型裝備，亦會有跳傘表演，晚上則有煙花匯演。

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