【全國新聞】由於特朗普政府大力打擊非法移民 聯邦政府或加強稽查僱主有否填寫I-9表格（視頻）

由於特朗普政府大力打擊非法移民,專家提醒僱主,聯邦可能會加強稽查僱主是否有填寫I-9表格。

I-9表格用於證明在美國受僱就業的個人的身分和就業許可,這個表格一直存在,不過並不是每個僱主都會填寫。

根據人力資源部相關文章,美國海關及移民執法局(ICE)開始增加無證移民調查,以及I-9表格審計的規模,通常收到審計檢查的對象,多是僱用移民比較多,或僱員更替頻繁的僱主,比如餐館、農業、食品加工、建築業,以及小規模的初創公司等。

在特朗普第一任期內,I-9表格稽查達到歷史最高,2019年啟動了6,400多次審計,如果不是疫情,2020財年可能已經達到了15,000次審計的既定目標。

相比之下,前總統奧巴馬任內,ICE平均每年進行3,000至3,500次I-9審計,在拜登總統的領導下,這一執法領域大大放鬆,部分原因是疫情影響。

另外,ICE也更新了版本,進行了細微修改,以符合法定語言,並更新國土安全部的隱私權聲明,修訂後的I-9表格,發布日期為2025年1月20日,到期日期為2027年5月31日,現已可供下載。

