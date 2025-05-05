【全國新聞】特朗普宣布對外國製作電影徵收100%關稅

【有線新聞】

美國總統特朗普宣布對外地製作電影開徵100%關稅，批評外國大灑金錢盜取美國電影產業，揚言將製作帶回美國，多部荷里活大片恐受影響。

特朗普在社交媒體公布，已下令商務部和貿易代表即時啟動程序，向進入美國市場的外地製作電影徵收100%關稅。

他指控外國大灑金錢財政支援電影製作，吸納了很多美國電影人和製片廠去這些地方拍戲，令美國電影業垂死；又指控外國打訊息戰，搞政治宣傳，形容構成國家安全威脅，揚言要讓電影製作重返美國，相信影迷會歡迎他的決策。

特朗普說：「其他國家從美國盜取電影和電影製作能力，我問了幾個人意見，過去一周深入研究，結論是我們目前製作的電影很少，荷里活正被摧毀。」

很多荷里活電影因獲得稅務減免會移師加拿大、英國、中歐、澳洲等地拍攝，華府未公布電影關稅詳情，未知會否影響電影映期，包括定於5月在美國上映在英國等多國拍攝的《職業特工隊》新作。

正在英國拍攝的Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟5》亦未知會否因關稅而停拍。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。