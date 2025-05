【全國新聞】特朗普宣布對外國製作電影徵收100%關稅

【有線新聞】

美國總統特朗普宣布對外地製作電影開徵100%關稅,批評外國大灑金錢盜取美國電影產業,揚言將製作帶回美國,多部荷里活大片恐受影響。

特朗普在社交媒體公布,已下令商務部和貿易代表即時啟動程序,向進入美國市場的外地製作電影徵收100%關稅。

他指控外國大灑金錢財政支援電影製作,吸納了很多美國電影人和製片廠去這些地方拍戲,令美國電影業垂死;又指控外國打訊息戰,搞政治宣傳,形容構成國家安全威脅,揚言要讓電影製作重返美國,相信影迷會歡迎他的決策。

特朗普說:「其他國家從美國盜取電影和電影製作能力,我問了幾個人意見,過去一周深入研究,結論是我們目前製作的電影很少,荷里活正被摧毀。」

很多荷里活電影因獲得稅務減免會移師加拿大、英國、中歐、澳洲等地拍攝,華府未公布電影關稅詳情,未知會否影響電影映期,包括定於5月在美國上映在英國等多國拍攝的《職業特工隊》新作。

正在英國拍攝的Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟5》亦未知會否因關稅而停拍。

