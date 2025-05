【KTSF】

特朗普總統週日在自己的社交媒體上發文,表示將下令重開舊金山灣的Alcatraz惡魔島監獄。

特朗普在自己的社交媒體Truth Social上發文,表示將指示聯邦監獄局、司法部、國土安全部和聯邦調查局,重新開放並擴建Alcatraz惡魔島監獄,並計劃利用這座島嶼,關押所謂美國最殘忍、最暴力的罪犯,稱重新開放Alcatraz監獄,將成為法律、秩序和正義的象徵,將讓美國再次偉大。

