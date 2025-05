【有線新聞】

美國總統特朗普認為經濟正處於過渡期,不擔心會出現衰退。

特朗普接受國家廣播公司訪問時說,美國的經濟長遠不會有問題,即使可能出現短暫的衰退,未來都會非常好。

他又說,甚麼事都有可能,但認為現時美國的經濟是歷史上最強大。

雖然特朗普試圖淡化經濟衰退風險,但美國首季經濟增長三年首次出現收縮,加上4月的就業數據,反映非農業職位的增長較3月稍為放慢,顯示美國的經濟有隱憂。

