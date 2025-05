【全國新聞】特朗普稱不會為與中方談判撤回關稅

【有線新聞】

美國總統特朗普稱正與中國等國家進行貿易談判,但不會在今周與中國國家主席習近平通電話,亦不會為了與中國談判而撤回關稅。

特朗普由佛羅里達州乘坐空軍一號回華盛頓時,否認今周會與習近平通話,但正與中國等國家進行貿易談判,今周很可能會與一些國家達成貿易協議。

特朗普說:「每個國家,幾乎無一例外,無論盟友或敵人,多年來一直剝削我們,因此我們正與他們談判,包括中國,最終會由我敲定協議。」

特朗普在全國廣播公司專訪被問到關稅令部分商品價格上升,他認為美國人不應浪費金錢買太多非必需的中國貨,可令中國無法賺大錢,建造更多坦克、船和飛機,「我不覺得11歲的小女孩需要30個娃娃,3、4個就夠了,我們對中國做的事令人難以置信。」

至於會否應中方要求在談判前撤回或減低關稅,特朗普稱無理由這樣做,指中方最近的聲明已表達談判意願,不過有些關稅即使在貿易協議達成後都不會撤銷,否則無法達到將生產線搬回美國的目標。特朗普又提到TikTok問題可在美中達成貿易協議後輕易解決,可能繼續延長出售TikTok的寬限期。

中國駐美大使謝鋒在一個活動上稱中方不願意但不怕打關稅戰,若美方準備要談,就應拿出平等、尊重、互惠的態度。他談到中國經濟發展今年第一季迎來開門紅,GDP及出口都有增長,國際市場朋友圈越來越大。

