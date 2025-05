【KTSF】

5月5號星期一起,聯邦教育部將重啟追討拖欠的學生貸款,自2020年新冠疫情開始的寬限期即將結束。

聯邦教育部星期一開始,將重新開始追討學生貸款,受影響的可能超過500萬名借款人。

教育部呼籲拖欠還款的人,開始每個月付款,或是參加還款計畫,簽署貸款修復協議等。

否則聯邦政府可以下令,非聯邦僱主扣留員工一定比例的收入,來償還拖欠的債務。

聯邦政府自2020年3月新冠疫情爆發後,就暫停追討聯邦學生貸款至今。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。