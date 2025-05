【灣區新聞】南舊金山警員擊斃疑犯 死者是樂團創辦人（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

南舊金山(南三藩市)4月28日發生涉及警員的槍擊案,懷疑因為鄰里之間的糾紛,疑犯涉嫌向鄰居和警方開槍,他之後被警員擊斃,警方公佈死者是60歲男子Brian Montana,他是灣區一個樂團的創辦人。

南舊金山警方公布更多有關案件的資訊,28日星期一近旁晚時分,Montana與鄰居懷疑因為有樹枝和樹葉散落在他的花園而發生爭執,雙方之間的衝突很快升級,Montana涉嫌開槍,導致一名鄰居受輕傷,隨後Montana突然對一個有人的住宅連開數槍。

多名目睹事件的居民立即報警求助,警員在約5點52分到達Arroyo Drive 300號路段,Montana當時躲在一個鄰居的車道找掩護。

警方指出,當時疑犯持有手槍、獵槍和步槍,他向到場的警員連開多槍。

警員還擊,Montana中槍,被證實當場死亡,該社區一度封閉,警方仍在繼續調查案件。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe表示,懷疑疑犯曾經喝酒,他形容Montana的死是悲劇,但亦慶幸沒有人中槍或因事件受重傷。

60歲的Brian Montana是灣區死亡金屬樂隊Possessed的創辦人之一,當時他擔任結他手。

