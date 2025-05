【灣區新聞】Santa Clara縣教育局解僱300名教師 有州議員和工會領袖促撤回決定（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聖塔克拉拉縣教育局解雇了300名主要服務低收入學前兒童、移民和特殊學生的教師,有代表該區的州府議員和工會領袖,聯署促請負責監管教育局的縣教育委員會撤回裁員的決定。

據聖荷西聚光燈報導,州參議員Dave Cortese、眾議員Ash Kalra和Patrick Ahrens等領袖,周一向教育委員會發聯署信,質疑委員會削減多達300個全職職位的決定,同時指責委員會在保險、諮詢費和律師費上的支出過高。

聯署信上指,聖塔克拉拉縣教育局,在過去每年結算時皆有可觀的結餘,令人懷疑如此大規模的裁員,在財務上是否合理。

被解雇的300人佔了教育局25%的員工,同時影響了許多重要項目,包括學前教育計畫Head Start、特殊教育、移民教育、心理和生理健康、環境教育、特許學校問責制等。

由於缺乏明確的理由,並且還有其他可行的解決方案,這些裁員行動似乎為時過早。

這封聯署信還對其他方面表示質疑,包括委員會的多數成員批准向三家外部律師事務所支付數百萬元,為去年解僱前校區總監Mary Ann Dewan的決定辯護。

州議員呼籲對教育委員會的新領導層進行審查,指出委員會的諮詢預算增加了3200萬元,學區材料和用品預算增加了490萬元,保險支出超支324%,並且在短短幾個月就為法律服務花費了數百萬元。

