東灣奧克蘭(屋崙)市中心一間餐廳週五晚發生槍擊案,一名女子中槍,情況穩定。

根據涉事餐廳的老闆發佈槍擊案發生後的片段,看到現場一片狼藉,地下多處血跡,在玻璃上還看到兩處子彈孔。

事發於週五晚約9時,位於奧克蘭市中心地標Tribune Tower論壇報大廈,13街400號路段的餐廳Pierre Pierre,一名女子受槍傷送院,她情況穩定,事件中暫時無人被捕,警方仍然調查中。

