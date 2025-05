【全國新聞】夏威夷州通過法案大幅提高酒店住宿稅

【KTSF】

為保護環境和應對因氣候變遷引發的自然災害,夏威夷州週五通過了一項史無前例的法案,將大幅提高夏威夷的酒店住宿稅。

該法案建議在夏威夷州現有的酒店客房、度假租賃和其他短期住宿等的稅務上,額外增加0.75%的稅,並對遊輪票徵收11%的新稅,這個稅率會按遊輪在夏威夷港口停留的天數,按比例計算。

官員估計這項法案,每年將為夏威夷州產生近1億元的收入,這筆款項將被用於補充正在被侵蝕的Waikiki海灘上的沙子,推廣使用颶風夾,在強風暴期間固定屋頂,以及清除易燃的入侵性雜草。

夏威夷州州長支持該法案,並表示他將會將其簽署成為法例。

據了解,夏威夷一直對短期租賃徵收10.25%的稅,自1月1日起,這個稅率會升至11%。

夏威夷各縣分別徵收3%的住宿稅,旅客還必須繳納適用於幾乎所有商品和服務的4.712%一般銷售稅。

以租一間酒店房間為例,法例一旦生效,預計結帳時,累計稅費將攀升至18.712%,為全國最高。

