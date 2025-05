【KTSF】

黃石國家公園附近一帶發生嚴重車禍,造成7人死亡。

愛達荷州警方表示,週四晚7點15分左右,黃石國家公園西面16英里處,Henry’s Lake州立公園附近,一條高速公路發生車禍,一輛Dodge Ram Pick up貨車,撞到一輛載有14名遊客的Mercedes旅遊小巴,導致7人喪生,包括Pick up貨車司機和6名遊客。

目前警方仍在調查車禍起因,尚未公布死者的身分。

有報導指,涉事車輛上的14名乘客,都是南加某華人旅行社的客人,該旅行社正在積極幫助死者家屬,訂購機票和辦理簽證來處理後事。

