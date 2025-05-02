【全國新聞】西岸港口代表就關稅的負面影響發警告（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

西岸港口代表聯同分別代表加州、俄勒岡州和華盛頓州的國會參議員，就關稅的負面影響發出警告，洛杉磯港兩星期內，入口貨物量將下降三成半。

總統特朗普實施對等關稅接近一個月，對西岸各大港口的影響有多大呢？

南加州Long Beach港口代表說，他們預計5月開始，入口貨物量將減少逾三成，也有34班航程已經取消，洛杉磯港更預測，貨物量減少至少三成半。

至於華盛頓州西雅圖港代表則說，他們估計船隻和貨櫃量將下跌逾四成，可見關稅已經大大打擊入口貨量。

代表加州的參議員Alex Padilla說，洛杉磯港和Long Beach港，處理全國約四成的入口貨物，他憂慮關稅會令物價上升，甚至導致港口員工失業。

Padiila說：「洛杉磯港和Long Beach港，處理全國四成的入口貨物，關稅代表物價上升，進口商會將成本上漲轉嫁給消費者，這是我們預料之內，而趨勢持續的話更多美國人會失業。」

除了入口貨物量受創，代表俄勒岡州的國會參議員Ron Wyden表示，州內的出口產品銷量也大跌，擔憂會波及全國經濟。

Wyden說：「出口貨物佔俄勒岡州GDP一成，是第六大，俄勒岡州的草籽農夫估計，一半的出口貨物，接近二億元的銷售量被取消，中國購買全州超過15%的出口貨物，特朗普的貿易戰令這些銷售量全部消失。」

華盛頓州Tacoma港代表Dick Marzano說，總統特朗普在第一任期實施的關稅，大規模減少了科技品牌Apple的出口貨物量，至今仍未恢復。

Marzano說：「我們以前出口，一萬一千個貨櫃的蘋果產品，第一輪2018年的關稅，令出口數量降至360個貨櫃，現在我們回升到3700個貨櫃，要恢復到原來的水平，過程很漫長。」

代表華盛頓州的聯邦參議員Patty Murray則表示，特朗普政府對美國不會生產的貨物打關稅，只會繼續打擊消費者信心，他敦促更多共和黨參議員，和他們一起共同對抗關稅。

Murray說：「消費者信心跌至疫情以來的新低，消費者面臨關稅的貨物，是我們國內不會種植或製造的貨物，如咖啡、綠茶，關稅對經濟會帶來沉重打擊，而且供應鏈不是一時三刻就能重整的。」

各港口代表估計，關稅最顯著的影響，將在5月中開始反映。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。