【全國新聞】西岸港口代表就關稅的負面影響發警告（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

西岸港口代表聯同分別代表加州、俄勒岡州和華盛頓州的國會參議員,就關稅的負面影響發出警告,洛杉磯港兩星期內,入口貨物量將下降三成半。

總統特朗普實施對等關稅接近一個月,對西岸各大港口的影響有多大呢?

南加州Long Beach港口代表說,他們預計5月開始,入口貨物量將減少逾三成,也有34班航程已經取消,洛杉磯港更預測,貨物量減少至少三成半。

至於華盛頓州西雅圖港代表則說,他們估計船隻和貨櫃量將下跌逾四成,可見關稅已經大大打擊入口貨量。

代表加州的參議員Alex Padilla說,洛杉磯港和Long Beach港,處理全國約四成的入口貨物,他憂慮關稅會令物價上升,甚至導致港口員工失業。

Padiila說:「洛杉磯港和Long Beach港,處理全國四成的入口貨物,關稅代表物價上升,進口商會將成本上漲轉嫁給消費者,這是我們預料之內,而趨勢持續的話更多美國人會失業。」

除了入口貨物量受創,代表俄勒岡州的國會參議員Ron Wyden表示,州內的出口產品銷量也大跌,擔憂會波及全國經濟。

Wyden說:「出口貨物佔俄勒岡州GDP一成,是第六大,俄勒岡州的草籽農夫估計,一半的出口貨物,接近二億元的銷售量被取消,中國購買全州超過15%的出口貨物,特朗普的貿易戰令這些銷售量全部消失。」

華盛頓州Tacoma港代表Dick Marzano說,總統特朗普在第一任期實施的關稅,大規模減少了科技品牌Apple的出口貨物量,至今仍未恢復。

Marzano說:「我們以前出口,一萬一千個貨櫃的蘋果產品,第一輪2018年的關稅,令出口數量降至360個貨櫃,現在我們回升到3700個貨櫃,要恢復到原來的水平,過程很漫長。」

代表華盛頓州的聯邦參議員Patty Murray則表示,特朗普政府對美國不會生產的貨物打關稅,只會繼續打擊消費者信心,他敦促更多共和黨參議員,和他們一起共同對抗關稅。

Murray說:「消費者信心跌至疫情以來的新低,消費者面臨關稅的貨物,是我們國內不會種植或製造的貨物,如咖啡、綠茶,關稅對經濟會帶來沉重打擊,而且供應鏈不是一時三刻就能重整的。」

各港口代表估計,關稅最顯著的影響,將在5月中開始反映。

