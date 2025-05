【全國新聞】白宮出現人事變動 國安顧問Mike Waltz改任美國駐聯合國大使

【KTSF 張麗月報導】

白宮出現人事變動,國家安全顧問Mike Waltz被調職,改為擔任美國駐聯合國大使,而騰空出來的國安顧問職位,就由國務卿魯比奧暫時兼任。

近期爆出特朗普政府多名高層官員,包括國防部長、國務卿等人,在Signal聊天群組裡面,討論美軍空襲也門胡提武裝的軍事行動醜聞,期間還有一名記者意外加入群組,因而揭發這宗醜聞,當中有人要求,必須要有官員問責下台,矛頭直指國防部長海格塞斯,和國安顧問Mike Waltz必須辭職。

Waltz有份負責建立這個聊天群組,不過總統特朗普就力挺這兩位官員,指他們沒有做錯事,聊天群組也沒有討論涉及國家機密的事。

事件擾攘一輪之後,特朗普週四在社交媒體上宣布,提名國安顧問Mike Waltz出任美國駐聯合國大使,而騰空出來的國安顧問職位,就由國務卿魯比奧暫時兼任。

現時魯比奧身兼多個要職,除了國務卿和國安顧問之外,魯比奧也接手主管已解散的國際開發署(USAID)的工作,因為國際開發署已納入國務院編制。

這宗醜聞的另一名主要人物、國防部長海格塞斯,雖然近日又被爆出在Signal的另一個聊天群組,向妻子、弟弟及私人律師等多人透露空襲也門胡提武裝的軍事行動細節,但海格塞斯仍然得到特朗普的全力支持,特朗普在週三的內閣會議上還說,海格塞斯是最少爭議的官員。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。