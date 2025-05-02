【全國新聞】白宮出現人事變動 國安顧問Mike Waltz改任美國駐聯合國大使

【KTSF 張麗月報導】

白宮出現人事變動，國家安全顧問Mike Waltz被調職，改為擔任美國駐聯合國大使，而騰空出來的國安顧問職位，就由國務卿魯比奧暫時兼任。

近期爆出特朗普政府多名高層官員，包括國防部長、國務卿等人，在Signal聊天群組裡面，討論美軍空襲也門胡提武裝的軍事行動醜聞，期間還有一名記者意外加入群組，因而揭發這宗醜聞，當中有人要求，必須要有官員問責下台，矛頭直指國防部長海格塞斯，和國安顧問Mike Waltz必須辭職。

Waltz有份負責建立這個聊天群組，不過總統特朗普就力挺這兩位官員，指他們沒有做錯事，聊天群組也沒有討論涉及國家機密的事。

事件擾攘一輪之後，特朗普週四在社交媒體上宣布，提名國安顧問Mike Waltz出任美國駐聯合國大使，而騰空出來的國安顧問職位，就由國務卿魯比奧暫時兼任。

現時魯比奧身兼多個要職，除了國務卿和國安顧問之外，魯比奧也接手主管已解散的國際開發署（USAID）的工作，因為國際開發署已納入國務院編制。

這宗醜聞的另一名主要人物、國防部長海格塞斯，雖然近日又被爆出在Signal的另一個聊天群組，向妻子、弟弟及私人律師等多人透露空襲也門胡提武裝的軍事行動細節，但海格塞斯仍然得到特朗普的全力支持，特朗普在週三的內閣會議上還說，海格塞斯是最少爭議的官員。

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