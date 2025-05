【全國新聞】特朗普簽署行政命令停止對NPR電台和PBS電視網提供聯邦資金

【KTSF 朱慧琪報導】

總統特朗普簽署行政命令,指示公共廣播公司(CPB)停止對全國公共廣播電台(NPR)和公共廣播電視網(PBS)提供聯邦資金,白宮指,兩間廣播公司報導存在偏頗與黨派立場,因此無必要浪費公帑,PBS則指命令違法,預料將展開法律挑戰。

特朗普週四晚簽署行政命令,指示公共廣播公司(CPB)停止對NPR稅PBS提供聯邦資金。

白宮發聲明指,現今媒體充滿豐富、多樣和創新的新聞選擇,在這種環境下,政府對新聞媒體的資助是過時而且無必要,同時認為公共廣播機構,在報導新聞時存在明顯的偏頗,政府只會資助公平、準確、無偏頗和非黨派立場的新聞報導。

不少共和黨議員曾公開批評,公共電台和電視的新聞報導左傾。

公共電視PBS的行政總裁Paula Kerger週五回應表示,行政命令違法,並威脅到PBS 50多年來為美國大眾提供教育節目的能力。

國會於1967年通過公共廣播法案,同年公共廣播公司CPB成立,當時國會特別定立CPB,為一間由政府資助的私營非牟利公司,以免它受政府的干預和控制,CPB每年有約五億元的預算,來支持公共電台和電視。

CPB較早前對特朗普政府提出另一宗訴訟,原因是五名董事會成員中,其中三名在星期一透過電郵被解僱。

預料這項行政命令將遇到法律挑戰。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。