【全國新聞】法官禁止特朗普援引《外國敵人法》將德州南部委內瑞拉人驅逐出境

【KTSF 朱慧琪報導】

一名聯邦法官週四禁止總統特朗普援引18世紀戰時的《外國敵人法》,將任何在德州南部的委內瑞拉人驅逐出境。

在特朗普第一個任期時獲委任的一名德州聯邦法官Fernando Rodriguez Jr.週四裁定,特朗普援引18世紀戰時的《外國敵人法》,將在德州南部的委內瑞拉人驅逐出境是違法,是首次有法官裁定,《外國敵人法》不適用於政府聲稱幫派入侵美國的說法。

法官指出,總統引用《外國敵人法》的方式,超出了法例的原意,雖然政府有權拘留及遣返在美國犯罪的外籍人士,但總統通過援引,違背了法例字面及條文本意。

今年3月,特朗普聲稱委內瑞拉暴力幫派阿拉瓜火車幫(TdA)入侵美國,並試圖繞過正常的司法程序,以特殊權力,將被認定為幫派成員的移民驅逐出境,從而引發大量訴訟,政府更一度將這批移民遣送至薩爾瓦多一間眾所周知心狠手辣的反恐拘留中心。

18世紀的戰時《外國敵人法》,容許總統下令拘留或遣返敵對國家的國民,法例生效227年來,只有3次在戰爭期間引用過,上一次是二戰時期遣返德國和日本人。

這次法官的裁決意義重大,代表對政府使用的《外國敵人法》首次下禁令,並指出總統濫用這項法律。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。