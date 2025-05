【KTSF 張麗月報導】

民主黨人提出決議案,去阻擋特朗普政府實施關稅措施,國會參議院共和黨人週四以些微多數票,否決該議案。

總統特朗普在過去幾個月宣布連串的關稅措施,民主黨人於是通過決議案,去阻擋特朗普政府向全球所有國家徵收的關稅政策。

共和黨控制的國會參議院,共和黨人以些微多數票,否決了民主黨人這項決議案,未能阻止關稅的實施。

雖然兩黨的參議員對特朗普政府的貿易政策仍然有猜疑,但對特朗普來說,算是溫和的勝利。

消息指,雖然許多共和黨參議員對關稅政策抱懷疑態度,但共和黨領袖曾經勸籲旗下的黨團,不要投票支持民主黨這項決議案,去否決關稅的執行。

