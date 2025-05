【KTSF 張擎鳳報導】

希望在灣區大城市購買物業的人士,平均年薪需要最少26萬,個別城市比2019年上漲了近5成。

《東灣時報》的一份報導顯示,根據地產公司網站Realtor.com的數據,在聖荷西都會區,房屋價格的中位數是大約140萬,洛杉磯都會區是大約120萬,而舊金山(三藩市)都會區是大約99萬5千元。

因此在聖荷西都會區購買物業的人士,平均年收入需要達到37萬元,比2019年的24萬元高出54%,所以買家一年需要賺多13萬,才能購買物業。

而在舊金山都會區,包括奧克蘭(屋崙)和Fremont購買物業的人士,平均年收入需要達到超過26萬元,民衆想在灣區置業可能更為困難。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。