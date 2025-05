【全國新聞】800元以下小額包裹免稅待遇終止 即日起這些包裹都要徵關稅

【KTSF 黃穎文報導】

800元以下小額包裹免稅待遇5月2日終止,即日起,這些包裹都要徵收關稅。

根據美國海關的數據,今年首兩個月,有2億1600萬件小額包裹寄來美國,當中超過七成來自中國。

以往不同平價網購平台如Shein、Temu、阿里巴巴,都是依賴這個漏洞,利用更便宜的方法運送貨物,不但節省一些行政程序,還可以避開海關檢查,但週五起,這些貨品都要加徵關稅。

商業速遞公司如UPS、DHL和FedEx,會對來自中國及香港的貨物加收145%的關稅,但通過美國郵政運送的貨物,會按貨值徵收120%的關稅,或每件小額包裹收取100美元費用,6月1日起費用會升至200美元。

不過,香港郵政已停收寄往美國內載貨品的郵件,表明不會代收關稅。

研究指出,低收入家庭將最受政策影響,因為48%的免稅貨物,都是運送至全國最貧窮的郵遞區號,只有22%的貨物是送至最富裕的區域。

為了節省開支,電商平台Temu已經宣布,不會再向美國顧客直接銷售從中國出口的貨物,而是由本地商家處理訂單和發貨。

在週五實施政策之先,Shein和Temu也已經增加了某些商品的價格,應對未來的開支。

