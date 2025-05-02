【老字號專題報導】介紹北美最古老的中式戲院—大明星戲院（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

五月是亞太裔傳統月，本台特別製作全新的老字號專題報導，每逢星期四粵語新聞時段播出，舊金山（三藩市）華埠的大明星戲院，今年踏入第100週年，這家北美最古老的中式戲院，有過最風光的時刻，也經過最潦倒的日子，是誰再給它生命？

大明星戲院原本的名字是大中華戲院，100年前是用來做大戲的，演員是移民，包括李小龍的父親，一場大戲幾個小時。

上世紀40年代，李小龍就在大明星戲院附近的東華醫院出生，因為當時他的父親在大明星演出，李小龍的嬰兒床，放過在戲院旁邊的這條小巷。

到了六十、七十年代，這裡開始播放港產電影，八十年代，吳彥祖在這裡看了一部功夫片，啟發了他學功夫，後來成為知名影星。

吳彥祖說：「嘩，這就是中國功夫，如果沒有這家戲院和那部電影，就沒有我今天的存在

隨著電影業轉型，華埠的戲院關了一間又一間，大明星也風光不再，幾經轉手，裡面失修破爛，關門大吉。

大明星戲院現任老闆楚沛說：「拉背景，有40呎高，都是手工拉的，有一個特別的綁法，否則它會掉下來，這是原本的，很少劇院有這個，廣東大戲的人都懂得綁。」

楚沛和丈夫Roger Pincombe是大明星戲院現任老闆，兩夫婦2020年疫情時接手。

楚沛說：「房東來找我們說你們，還有沒有興趣，當時很多人都逃離這行業，只有我們想進來，是個很好的契機。」

Pincombe說：「這家戲院好像有魔法，我愛上了它，我們第一次約會就在這裡。」

現在的大明星戲院除了做大戲，還成為來自全球各地藝術家的表演場地，新老闆保留了戲院百年來的古董，包括這兩個膠片放映機，戲院裡釘在地上的底架原封不動，但裝上新的座椅，後台如今還保留著拉幕的木架。

Pincombe和楚沛都是軟件工程師，Pincombe如今全情投入經營大明星戲院，親力親為，就連拉幕的繩子都親自安裝

Pincombe說：「不能畏高，要爬到舞台的頂端。」

古老的物件，配上現今的科技。

楚沛說：「我們資金有限，就盡量把它弄得整潔一點，刷呀，洗呀，盡量弄得漂亮一點，這是我媽媽的畫，用來裝飾一下。」

楚沛熱愛藝術，這道牆壁成了她的作品。

在她悉心佈置下，地庫這個本來又濕又冷，長了黴菌的化妝間，現在再次成為藝術家休息和舒展的地方，還有這條小巷，疫情時有人跳進來塗鴉，楚沛索性保留它，但加上新的裝飾。

戶外的家具大多是劇場的道具，為了避免有人再塗鴉，他們請藝術家在門上畫李小龍。

大明星戲院慶祝100週年，市民同賀，來看表演。

Pincombe說：「我們的熱情，我們熱愛這裡的工作，這裡有我們的血、汗和眼淚，是真的。」

兩夫婦不單止租出場地，還協助客戶的製作，陪著他們一起創作。

楚沛說：「我們有非常強的使命感，不是放一場電影或一場演出，就可以完成，而是一條漫長的道路，我們熱愛這個劇院，我們希望它恢復到以前的榮光，重新的煥發光彩。」

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