【老字號專題報導】介紹北美最古老的中式戲院—大明星戲院（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

五月是亞太裔傳統月,本台特別製作全新的老字號專題報導,每逢星期四粵語新聞時段播出,舊金山(三藩市)華埠的大明星戲院,今年踏入第100週年,這家北美最古老的中式戲院,有過最風光的時刻,也經過最潦倒的日子,是誰再給它生命?

大明星戲院原本的名字是大中華戲院,100年前是用來做大戲的,演員是移民,包括李小龍的父親,一場大戲幾個小時。

上世紀40年代,李小龍就在大明星戲院附近的東華醫院出生,因為當時他的父親在大明星演出,李小龍的嬰兒床,放過在戲院旁邊的這條小巷。

到了六十、七十年代,這裡開始播放港產電影,八十年代,吳彥祖在這裡看了一部功夫片,啟發了他學功夫,後來成為知名影星。

吳彥祖說:「嘩,這就是中國功夫,如果沒有這家戲院和那部電影,就沒有我今天的存在

隨著電影業轉型,華埠的戲院關了一間又一間,大明星也風光不再,幾經轉手,裡面失修破爛,關門大吉。

大明星戲院現任老闆楚沛說:「拉背景,有40呎高,都是手工拉的,有一個特別的綁法,否則它會掉下來,這是原本的,很少劇院有這個,廣東大戲的人都懂得綁。」

楚沛和丈夫Roger Pincombe是大明星戲院現任老闆,兩夫婦2020年疫情時接手。

楚沛說:「房東來找我們說你們,還有沒有興趣,當時很多人都逃離這行業,只有我們想進來,是個很好的契機。」

Pincombe說:「這家戲院好像有魔法,我愛上了它,我們第一次約會就在這裡。」

現在的大明星戲院除了做大戲,還成為來自全球各地藝術家的表演場地,新老闆保留了戲院百年來的古董,包括這兩個膠片放映機,戲院裡釘在地上的底架原封不動,但裝上新的座椅,後台如今還保留著拉幕的木架。

Pincombe和楚沛都是軟件工程師,Pincombe如今全情投入經營大明星戲院,親力親為,就連拉幕的繩子都親自安裝

Pincombe說:「不能畏高,要爬到舞台的頂端。」

古老的物件,配上現今的科技。

楚沛說:「我們資金有限,就盡量把它弄得整潔一點,刷呀,洗呀,盡量弄得漂亮一點,這是我媽媽的畫,用來裝飾一下。」

楚沛熱愛藝術,這道牆壁成了她的作品。

在她悉心佈置下,地庫這個本來又濕又冷,長了黴菌的化妝間,現在再次成為藝術家休息和舒展的地方,還有這條小巷,疫情時有人跳進來塗鴉,楚沛索性保留它,但加上新的裝飾。

戶外的家具大多是劇場的道具,為了避免有人再塗鴉,他們請藝術家在門上畫李小龍。

大明星戲院慶祝100週年,市民同賀,來看表演。

Pincombe說:「我們的熱情,我們熱愛這裡的工作,這裡有我們的血、汗和眼淚,是真的。」

兩夫婦不單止租出場地,還協助客戶的製作,陪著他們一起創作。

楚沛說:「我們有非常強的使命感,不是放一場電影或一場演出,就可以完成,而是一條漫長的道路,我們熱愛這個劇院,我們希望它恢復到以前的榮光,重新的煥發光彩。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。