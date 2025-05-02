【加州新聞】眾院通過決議案 阻擋加州十年內禁售燃油汽車

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週四表決通過決議案，阻擋加州執行在十年內禁止銷售燃油汽車。

共和黨主導的國會眾議院，週四以246對164票的多數票通過一項聯合決議案，阻止加州執行在十年內禁止售賣燃油車，有35名民主黨人，連同211名共和黨人支持這項決議案。

決議案發起人之一的共和黨籍眾議員Kevin Kiley，指今次是兩黨表決的結果，也是對理智的重大勝利，以及對州長紐森的極大諷刺。

眾議院也同時通過兩項議案，分別是阻止加州計劃增加銷售零排放的貨車，以及禁止加州規定對汽車引擎排放氮氧化物的標準。

決議案的另一名發起人，共和黨籍聯邦眾議員Doug LaMalfa表示，今次表決清楚顯示，不能讓加州的激進議程，去決定民眾駕駛哪一類的汽車，因為民眾有權自由選擇最適合自己的汽車，而不是被迫購買他們不可負擔的電動車。

州長紐森在2020年簽署行政命令，限令加州在2035年之前，停止銷售新的燃油私家車和貨車，同時也要求所有中型和重型貨車，在2045年之前盡可能實現百分百零廢氣排放，但行政命令沒有禁止人擁有燃油車，或禁止銷售燃油動力的二手車。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。