【加州新聞】眾院通過決議案 阻擋加州十年內禁售燃油汽車

國會眾議院週四表決通過決議案,阻擋加州執行在十年內禁止銷售燃油汽車。

共和黨主導的國會眾議院,週四以246對164票的多數票通過一項聯合決議案,阻止加州執行在十年內禁止售賣燃油車,有35名民主黨人,連同211名共和黨人支持這項決議案。

決議案發起人之一的共和黨籍眾議員Kevin Kiley,指今次是兩黨表決的結果,也是對理智的重大勝利,以及對州長紐森的極大諷刺。

眾議院也同時通過兩項議案,分別是阻止加州計劃增加銷售零排放的貨車,以及禁止加州規定對汽車引擎排放氮氧化物的標準。

決議案的另一名發起人,共和黨籍聯邦眾議員Doug LaMalfa表示,今次表決清楚顯示,不能讓加州的激進議程,去決定民眾駕駛哪一類的汽車,因為民眾有權自由選擇最適合自己的汽車,而不是被迫購買他們不可負擔的電動車。

州長紐森在2020年簽署行政命令,限令加州在2035年之前,停止銷售新的燃油私家車和貨車,同時也要求所有中型和重型貨車,在2045年之前盡可能實現百分百零廢氣排放,但行政命令沒有禁止人擁有燃油車,或禁止銷售燃油動力的二手車。

