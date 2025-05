【國際新聞】中國商務部稱正評估美國希望談判訊息 強調對方要糾正錯誤做法免損害互信

【有線新聞】

中國商務部稱中方正評估美國多次主動傳遞訊息希望談判關稅問題,強調美方想談就要拿出誠意及行動,糾正錯誤做法,否則會進一步損害雙方互信。

中美貿易戰美國總統特朗普及華府高層多次表示中國想要跟美國談判達成貿易協議,中方則否認。

商務部被問到有否進一步消息時稱,注意到美方高層多次表態願意談判,同時通過相關方面主動傳遞信息,希望與中方談起來,中方正進行評估。

發言人重申立場始終如一,打,奉陪到底;談,大門敞開。指關稅戰、貿易戰由美方單方面發起,想談就應拿出誠意,做好準備糾正錯誤做法,取消單邊加徵關稅,拿出行動。

中方亦注意到美方不斷就調整關稅措施放風,強調任何可能的對話、會談中,如果美方不糾正錯誤則說明美方完全沒有誠意,會進一步損害雙方互信,說一套、做一套,甚至試圖以談為幌子搞脅迫訛詐是行不通。

央視旗下玉淵潭天前一天亦引述消息指,美方主動與中方接觸希望談判,又引述國際經貿談判專家分析,美國越是頻繁釋放消息,越顯現心急。

美國則再次指中國希望會面及磋商貿易問題,國務卿魯比奧接受霍士新聞訪問時稱,財長貝森特正處理雙方的磋商會談,認為很快會進行,其中一個要磋商的問題是未來美國應向中國購買多少產品。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。