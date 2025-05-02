【加州新聞】加州新法案建議為屋主提供資金 清理房屋周圍植被防山火（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

隨著加州開始要求屋主加強採取防火措施保護其物業，免受山火波及，有州議員提出了一項旨在為物業防火提供資金的AB 888「加州安全家園法案」。

據The Mercury News報導，加州州長紐森在今年早些時候簽署了一項行政命令，要求許多房主在房屋周圍空出一個5英尺的「防餘燼」區域，他命令州政府官員在年底前完成規則的制定，新提出的AB 888法案將提供資金，幫助一些屋主執行命令。

該法案建議，向火災高風險地區的低收入和中等收入業主提供防火補助金，它將在現有的政府補助清單基礎上再提供資金，用於幫助業主清除易燃灌木和植被，以及安裝防火屋頂等，該補助金將由州保險局負責發放。

業主要想獲得這筆資金，其房產必須投保，其郵遞區號必須在加州消防局CalFire列出的高火災風險區，或極高火災風險區範圍內。

業主的收入也需要符合其所在縣的低收入標準，例如在聖塔克拉拉縣，一個四口之家的年收入不超過15萬9550元，即可被視為低收入家庭，並符合領取資格。

該法案是由洛杉磯縣民主黨眾議員Lisa Calderon提出的，不會直接影響房屋保險費率，不過加州有要求保險公司為採取防火措施的業主提供折扣。

在山火破壞性日益嚴重的情況下，保險公司在過去十年，已經取消了全州數十萬屋主的保險，包括State Farm和Allstate在內的一些保險公司，也停止在加州簽發新的房屋保險單。

加州現時正努力說服保險公司繼續在加州開展業務。

如果AB 888法案獲得批准，各市、縣也將可以申請補助金，用於全社區的防火工作，但目前還不確定每位業主可以獲得多少補助，以及州府將如何為他們提供資金。

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