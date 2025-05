【加州新聞】加州新法案建議為屋主提供資金 清理房屋周圍植被防山火（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

隨著加州開始要求屋主加強採取防火措施保護其物業,免受山火波及,有州議員提出了一項旨在為物業防火提供資金的AB 888「加州安全家園法案」。

據The Mercury News報導,加州州長紐森在今年早些時候簽署了一項行政命令,要求許多房主在房屋周圍空出一個5英尺的「防餘燼」區域,他命令州政府官員在年底前完成規則的制定,新提出的AB 888法案將提供資金,幫助一些屋主執行命令。

該法案建議,向火災高風險地區的低收入和中等收入業主提供防火補助金,它將在現有的政府補助清單基礎上再提供資金,用於幫助業主清除易燃灌木和植被,以及安裝防火屋頂等,該補助金將由州保險局負責發放。

業主要想獲得這筆資金,其房產必須投保,其郵遞區號必須在加州消防局CalFire列出的高火災風險區,或極高火災風險區範圍內。

業主的收入也需要符合其所在縣的低收入標準,例如在聖塔克拉拉縣,一個四口之家的年收入不超過15萬9550元,即可被視為低收入家庭,並符合領取資格。

該法案是由洛杉磯縣民主黨眾議員Lisa Calderon提出的,不會直接影響房屋保險費率,不過加州有要求保險公司為採取防火措施的業主提供折扣。

在山火破壞性日益嚴重的情況下,保險公司在過去十年,已經取消了全州數十萬屋主的保險,包括State Farm和Allstate在內的一些保險公司,也停止在加州簽發新的房屋保險單。

加州現時正努力說服保險公司繼續在加州開展業務。

如果AB 888法案獲得批准,各市、縣也將可以申請補助金,用於全社區的防火工作,但目前還不確定每位業主可以獲得多少補助,以及州府將如何為他們提供資金。

