【加州新聞】加州人口連續兩年出現顯著增長 人口流失情況已結束

加州財政局週四公布的數據顯示,加州去年的人口增加108,000人,是連續兩年加州人口出現顯著增長。

去年的數據首度顯示,加州在疫情初段開始,連續兩年出現的人口流失情況已結束。

截至2025年1月1日止,加州人口有3,953萬,較對上一年增加0.28%,這個數字較2020年4月1日人口普查錄得的最高人口數目,只相差約9千人。

在2020年,加州人口減少了166,000人,在2021年再減少19萬人,因此截止2022年1月1日止,加州只有3918萬人口,而自2022年起,加州人口開始緩慢上升,截止2023年1月1日上升49,000人,截止2024年1月1日再上升192,000人。

這兩年的人口增幅,雖然已令加州的人口回復至疫情前的水平,但增幅仍遜往年,在2011年至2016年間,加州每年平均增加287,000人。

報告亦指出,雖然加州人口上升,但主要集中在某些縣區,2024年,加州58個縣中,只有35個錄得人口上升,主要集中在沿海、中谷和Inland Empire地區。

而人口增長最高的10個縣中,以Fresno市居首,增幅有0.9%。

而在舊金山(三藩市)灣區,整體人口只出現輕微上升,較之前一年增加0.04%。

舊金山是灣區唯一出現人口下跌的縣,跌幅約0.4%,東灣Contra Costa縣大致沒有變動,只減少了24人。

Santa Clara縣與San Mateo縣去年都增加數百人口,增幅分別是0.04%和0.07%,Alameda縣則有顯著增幅,達0.27%,增加約4千人。

報告指出,加州過去數年的人口增長,主要受外國移民帶動,出現人口增長最多的縣,也是外國出生人口佔最多的縣。

另外一個因素是加州去年的人口出生數字,較死亡數字高出115,000人,這也是加州人口增長的其中一個原因。

