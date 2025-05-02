【加州新聞】加州人口連續兩年出現顯著增長 人口流失情況已結束

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加州財政局週四公布的數據顯示，加州去年的人口增加108,000人，是連續兩年加州人口出現顯著增長。

去年的數據首度顯示，加州在疫情初段開始，連續兩年出現的人口流失情況已結束。

截至2025年1月1日止，加州人口有3,953萬，較對上一年增加0.28%，這個數字較2020年4月1日人口普查錄得的最高人口數目，只相差約９千人。

在2020年，加州人口減少了166,000人，在2021年再減少19萬人，因此截止2022年1月1日止，加州只有3918萬人口，而自2022年起，加州人口開始緩慢上升，截止2023年1月1日上升49,000人，截止2024年1月1日再上升192,000人。

這兩年的人口增幅，雖然已令加州的人口回復至疫情前的水平，但增幅仍遜往年，在2011年至2016年間，加州每年平均增加287,000人。

報告亦指出，雖然加州人口上升，但主要集中在某些縣區，2024年，加州58個縣中，只有35個錄得人口上升，主要集中在沿海、中谷和Inland Empire地區。

而人口增長最高的10個縣中，以Fresno市居首，增幅有0.9%。

而在舊金山（三藩市）灣區，整體人口只出現輕微上升，較之前一年增加0.04%。

舊金山是灣區唯一出現人口下跌的縣，跌幅約0.4%，東灣Contra Costa縣大致沒有變動，只減少了24人。

Santa Clara縣與San Mateo縣去年都增加數百人口，增幅分別是0.04%和0.07%，Alameda縣則有顯著增幅，達0.27%，增加約4千人。

報告指出，加州過去數年的人口增長，主要受外國移民帶動，出現人口增長最多的縣，也是外國出生人口佔最多的縣。

另外一個因素是加州去年的人口出生數字，較死亡數字高出115,000人，這也是加州人口增長的其中一個原因。

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