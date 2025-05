【灣區新聞】報告指灣區勞工平均時薪是48.15元 較全國平均高出15.5元（視頻頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦勞工部發表灣區就業及薪金報告,顯示灣區勞工平均時薪是48.15元,較全國平均時薪高出15.5元。

聯邦勞工部屬下的統計局週四發布的數據顯示,舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙)及Fremont都會區,勞工平均時薪是48.15元,而全國勞工平均時薪是36.22元。

在灣區,薪水高的行業包括法律界,平均時薪達到99.5元;經理級管理人員,時薪93.4元;與電腦和數學相關的行業,時薪78.4元。

而薪水較低的行業包括醫療照顧,這個行業僱員平均時薪是21.7元,飲食業員工平均時薪22.3元,而個人護理及服務業,平均時薪24.29元。

這份報告包括灣區的舊金山、Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣和San Mateo縣,並不包括南灣Santa Clara縣。

如果大家想知道自己從事的行業,在灣區的薪金概況,可瀏覽:Detailed Occupational Employment and Wage Statistics for the San Francisco-Oakland-Fremont area

南灣Santa Clara縣的勞工平均時薪,較舊金山和東灣地區更高,矽谷一帶勞工時薪高達58.25元。

