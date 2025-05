【財經新聞】美國GDP出現收縮 經濟學家又何看法

【KTSF 朱慧琪報導】

經濟學家對週三發佈的報告又有何看法?

週三發佈的報告顯示,美國經濟經歷了自2022年以來最差的一個季度,總統特朗普否認是關稅造成。

特朗普說:「我首先要說的是,是拜登、不是特朗普,因為我們1月才履新,而這是季度數據。」

不過分析師的看法就不同。

Bankrate經濟分析師Sarah Foster說:「關稅和對關稅的預期,確實導致GDP下降。」

商務部表示,2025年的首三個月,國內生產總值(GDP)以0.3%的年率收縮,這與2024年最後三個月2.4%的增長率形成鮮明對比。

企業趕在實施關稅前,在第一季加大進口量,當進口量超過出口量時,就會拖累經濟增長。

消費者支出,亦創2023年中以來新低。

Foster說:「經濟正在放緩,消費者的支出不如以往,這在關稅壓力和對經濟衰退的憂慮升溫之際,削弱了經濟的動力。」

人力資源公司ADP的另一份報告顯示,私人公司在4月份增加了6萬2千個就業職位,相比起3月的14萬千7個大幅下降。

而一些經濟學家尤其擔憂的是,小企業正在撤出。

KPMG首席經濟學家Diane Swonk說:「這些企業實際上擁有的利潤率最低,無法應對關稅,而這也是我們對未來非常擔心的因素之一,隨著進入5、6月,我們可能會在就業數據中看到負數。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。