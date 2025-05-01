【財經新聞】美國GDP出現收縮 經濟學家又何看法

【KTSF 朱慧琪報導】

經濟學家對週三發佈的報告又有何看法？

週三發佈的報告顯示，美國經濟經歷了自2022年以來最差的一個季度，總統特朗普否認是關稅造成。

特朗普說：「我首先要說的是，是拜登、不是特朗普，因為我們1月才履新，而這是季度數據。」

不過分析師的看法就不同。

Bankrate經濟分析師Sarah Foster說：「關稅和對關稅的預期，確實導致GDP下降。」

商務部表示，2025年的首三個月，國內生產總值（GDP）以0.3%的年率收縮，這與2024年最後三個月2.4%的增長率形成鮮明對比。

企業趕在實施關稅前，在第一季加大進口量，當進口量超過出口量時，就會拖累經濟增長。

消費者支出，亦創2023年中以來新低。

Foster說：「經濟正在放緩，消費者的支出不如以往，這在關稅壓力和對經濟衰退的憂慮升溫之際，削弱了經濟的動力。」

人力資源公司ADP的另一份報告顯示，私人公司在4月份增加了6萬2千個就業職位，相比起3月的14萬千7個大幅下降。

而一些經濟學家尤其擔憂的是，小企業正在撤出。

KPMG首席經濟學家Diane Swonk說：「這些企業實際上擁有的利潤率最低，無法應對關稅，而這也是我們對未來非常擔心的因素之一，隨著進入5、6月，我們可能會在就業數據中看到負數。」

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