【全國新聞】特朗普指首季經濟三年來首次萎縮 是前朝拜登政府造成

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普指，第一季經濟三年來首次呈現萎縮，是前朝拜登政府造成的。

特朗普週三出席內閣會議時，首先誇讚自己任內頭100天，在移民和經濟方面的政績，其後他針對最新數據顯示，第一季經濟增長GDP三年來首次出現收縮，他說是前朝拜登政府造成的，與他無關，因為他在1月20日才上台，關稅也未正式實施。

特朗普說：「核心GDP，你今天可能見到一些數字，我必須一開始就說，是拜登，不是特朗普所造成，因為我們在1月才上任，這些是季度數字，在經濟上，我非常反對拜登所做的一切，在許多方面摧毀國家。」

在會議上，特朗普也提到，中國現時的情況非常差，受到嚴重打擊，他說，由於145%的高額關稅，貨物沒有人接手，導致在太平洋有無數巨型的貨櫃輪都調頭航行。

特朗普說：「在某段時間，我希望我們可以跟中國達成交易，我們正在和中國對話，但他們在全國的工廠正在關閉，因為我們不要他們的產品，我們不想要他們的產品，除非他們公平對待我們，當中包括知識產權等問題，有許多東西並非只是買賣般簡單，靜觀其變吧，但你知啦，因為有人這樣說，你開心嗎？我說我不開心，我希望中國好，希望每個國家都好，但他們也必須公平對待我們。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。