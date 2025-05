【全國新聞】特朗普指首季經濟三年來首次萎縮 是前朝拜登政府造成

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普指,第一季經濟三年來首次呈現萎縮,是前朝拜登政府造成的。

特朗普週三出席內閣會議時,首先誇讚自己任內頭100天,在移民和經濟方面的政績,其後他針對最新數據顯示,第一季經濟增長GDP三年來首次出現收縮,他說是前朝拜登政府造成的,與他無關,因為他在1月20日才上台,關稅也未正式實施。

特朗普說:「核心GDP,你今天可能見到一些數字,我必須一開始就說,是拜登,不是特朗普所造成,因為我們在1月才上任,這些是季度數字,在經濟上,我非常反對拜登所做的一切,在許多方面摧毀國家。」

在會議上,特朗普也提到,中國現時的情況非常差,受到嚴重打擊,他說,由於145%的高額關稅,貨物沒有人接手,導致在太平洋有無數巨型的貨櫃輪都調頭航行。

特朗普說:「在某段時間,我希望我們可以跟中國達成交易,我們正在和中國對話,但他們在全國的工廠正在關閉,因為我們不要他們的產品,我們不想要他們的產品,除非他們公平對待我們,當中包括知識產權等問題,有許多東西並非只是買賣般簡單,靜觀其變吧,但你知啦,因為有人這樣說,你開心嗎?我說我不開心,我希望中國好,希望每個國家都好,但他們也必須公平對待我們。」

