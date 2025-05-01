【灣區新聞】被拒入境消息頻傳兼經濟前景不明朗下 灣區旅遊業受多重打擊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦移民執法頻頻傳出綠卡被取消或被拒絕入境的消息，近期引發華裔社區擔憂，甚至有不少個人和公司因此取消出國計劃，再加上關稅導致的貿易戰，讓經濟前景不明朗，灣區的旅遊業正受到多重打擊，有業者就無奈地表示，好不容易挺過疫情的衝擊，現在又面對另一個難關。

上星期開往南加州和墨西哥的這艘公主郵輪上，有不少灣區的華裔民眾享受著歡樂的時光，一位不願上鏡頭的觀眾向本台透露，原本計劃全家要到加拿大探視親友，不過看到邊境移民執法，屢屢傳出有人被拒絕入境或被拘留的案例，決定還是留在國內旅遊，因為很擔心出國後會回不來。

本台詢問了灣區的旅行社，發現這樣的情況還不是少數。

E世代旅遊業者王琬怡（Emily Wang）說：「有很多客人他們就是訂了票之後，他們就說，其實他們會滿擔心，會不會回不來，因為他們可能是綠卡或者其他簽證，他們擔心會去之後進不來，剛剛好，我昨天也遇到一個案例就是，客人已經買了票，然後他現在想要取消，他的原因就是，他的簽證會不會進來的時候被阻攔。」

就連公司出差方面的機票業務也受到影響。

王琬怡說：「相對的H1（簽證），他們也會擔心，那我們手上的這間公司他們就說，如果是這樣的話，我們暫時可能H1的，我們暫時就盡量不讓他們出差，確保他們還是可以在這裡，那如果是出差，就盡量讓是美國公民的人出去。」

經營票務和旅遊團的見聞旅遊，也同樣碰到同樣的情況，甚至連已經是公民身分，也會擔心而不敢出國。

除了移民執法的疑慮，目前旅遊業還面臨另一項打擊，那就是關稅引發的貿易戰導致的經濟衝擊。

見聞旅遊東主邵旗謙說：「我們做的都是退休人士居多，他們一般來說都是有退休金、401K或是股票在手上，如今這麼大的衝擊，他們的損失好大，他們損失這麼大的時候，基本上他們手上的錢不夠，怎麼去玩呢？」

邵旗謙表示，目前消費者普遍在觀望，因為政策變來變去，前景不明朗，只能收緊荷包，畢竟應付完物價上漲的開銷後，額外的旅遊預算也就縮水。

他也點出，在需求下降的情況下，未來可能出現飛機減班，尤其飛往中國的航線影響最大。

邵旗謙說：「尤其是今年我們見到，關稅開始之後，中國政府已經講了，今年的學生過來的，建議他們不要過來，更加重要的是，在疫情過後，沒有見到任何旅遊團，從中國裡面組織的旅遊團過來美國，關稅之後更加影響。」

灣區的旅遊業者面對同樣的困境，以銷售亞洲機票為主的E世代旅遊，業績就從今年3月起一路下滑。

王琬怡說：「我們3月份開始的話，明顯的是比去年來講，就有少了差不多20%，這個月就更明顯，差不多掉了40%，快50%，非常的明顯，因為訂票量就是說，會打來訂票的人數也很少。」

邵旗謙說：「另一個大浪來著，這個浪是好大，這個浪是人為的浪，疫情是大家都有的，這個疫情大家都有，沒辦法、是天然的災難，這個是人為的做法。」

好不容易挺過疫情，現在又碰上另一個難關，暑假檔期即將到來，旅遊業者表示，雖然很多詢問價錢的電話，但是購票的情況比去年大約少了一半，很多人還在觀望。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。