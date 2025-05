【灣區新聞】被拒入境消息頻傳兼經濟前景不明朗下 灣區旅遊業受多重打擊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦移民執法頻頻傳出綠卡被取消或被拒絕入境的消息,近期引發華裔社區擔憂,甚至有不少個人和公司因此取消出國計劃,再加上關稅導致的貿易戰,讓經濟前景不明朗,灣區的旅遊業正受到多重打擊,有業者就無奈地表示,好不容易挺過疫情的衝擊,現在又面對另一個難關。

上星期開往南加州和墨西哥的這艘公主郵輪上,有不少灣區的華裔民眾享受著歡樂的時光,一位不願上鏡頭的觀眾向本台透露,原本計劃全家要到加拿大探視親友,不過看到邊境移民執法,屢屢傳出有人被拒絕入境或被拘留的案例,決定還是留在國內旅遊,因為很擔心出國後會回不來。

本台詢問了灣區的旅行社,發現這樣的情況還不是少數。

E世代旅遊業者王琬怡(Emily Wang)說:「有很多客人他們就是訂了票之後,他們就說,其實他們會滿擔心,會不會回不來,因為他們可能是綠卡或者其他簽證,他們擔心會去之後進不來,剛剛好,我昨天也遇到一個案例就是,客人已經買了票,然後他現在想要取消,他的原因就是,他的簽證會不會進來的時候被阻攔。」

就連公司出差方面的機票業務也受到影響。

王琬怡說:「相對的H1(簽證),他們也會擔心,那我們手上的這間公司他們就說,如果是這樣的話,我們暫時可能H1的,我們暫時就盡量不讓他們出差,確保他們還是可以在這裡,那如果是出差,就盡量讓是美國公民的人出去。」

經營票務和旅遊團的見聞旅遊,也同樣碰到同樣的情況,甚至連已經是公民身分,也會擔心而不敢出國。

除了移民執法的疑慮,目前旅遊業還面臨另一項打擊,那就是關稅引發的貿易戰導致的經濟衝擊。

見聞旅遊東主邵旗謙說:「我們做的都是退休人士居多,他們一般來說都是有退休金、401K或是股票在手上,如今這麼大的衝擊,他們的損失好大,他們損失這麼大的時候,基本上他們手上的錢不夠,怎麼去玩呢?」

邵旗謙表示,目前消費者普遍在觀望,因為政策變來變去,前景不明朗,只能收緊荷包,畢竟應付完物價上漲的開銷後,額外的旅遊預算也就縮水。

他也點出,在需求下降的情況下,未來可能出現飛機減班,尤其飛往中國的航線影響最大。

邵旗謙說:「尤其是今年我們見到,關稅開始之後,中國政府已經講了,今年的學生過來的,建議他們不要過來,更加重要的是,在疫情過後,沒有見到任何旅遊團,從中國裡面組織的旅遊團過來美國,關稅之後更加影響。」

灣區的旅遊業者面對同樣的困境,以銷售亞洲機票為主的E世代旅遊,業績就從今年3月起一路下滑。

王琬怡說:「我們3月份開始的話,明顯的是比去年來講,就有少了差不多20%,這個月就更明顯,差不多掉了40%,快50%,非常的明顯,因為訂票量就是說,會打來訂票的人數也很少。」

邵旗謙說:「另一個大浪來著,這個浪是好大,這個浪是人為的浪,疫情是大家都有的,這個疫情大家都有,沒辦法、是天然的災難,這個是人為的做法。」

好不容易挺過疫情,現在又碰上另一個難關,暑假檔期即將到來,旅遊業者表示,雖然很多詢問價錢的電話,但是購票的情況比去年大約少了一半,很多人還在觀望。

