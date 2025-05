【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)警方在Ingleside區兩個零售盜竊猖獗的地點展開執法行動,一共拘捕了37人,疑犯涉嫌盜竊的商品總值二千多元,他們偷什麼東西呢?

警方表示,位於Mission街3300號地段的Walgreens藥房,以及Geneva街900號地段的Safeway超市,飽受高買罪行的困擾,警方本月派出警員,其中包括便衣警員,到這兩個地點捉拿小偷。

三個執法行動之中,拘捕了37人,其中四個人有通緝令在身,被勒令不可接近案發地點,而且警方在執法行動中,目擊他們犯案的過程,他們被關押在縣監獄。

警方說,幾十名匪徒偷走的商品,價值2500元左右,其中包括大批雪糕,這個牌子14安士裝的雪糕,每盒售價5元多。

另外,小偷還看中即溶咖啡,以及糖果零食。

警方表示,會繼續在全市展開類似的執法行動,打擊零售盜竊。

