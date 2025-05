【KTSF】

5月7日起,乘搭國內內陸航班的市民,將全面轉用Real ID或護照。

由5月7日起,即下星期三開始,年滿18歲的旅客,必須出示Real ID或護照,才能乘搭國內航班,或進入某些聯邦設施。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。