【全國新聞】全球貿易戰兼簽證取消下 今年暑假旺季飛亞洲機票比往年划算（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到需求下降的影響,飛往亞洲的機票,價格普遍有所下跌,就連暑假旺季的機票價格,也比往年划算,甚至可以買到低於一千元的機票。

全球貿易戰、簽證取消、邊境拘留遊客,美國發出的訊號讓遊客卻步。

紐約時報引述美國海關與邊境保護局,以及航空報告公司的數據指出,跟去年相比,國際旅客抵達美國機場的人數下降1.5%,其中加拿大旅客暑期來美的機票預訂,大幅下跌21%,歐洲旅客暑期來美的機票預訂下降2%,不過亞洲旅客暑期來美的機票預訂則上升4%。

今年3月的情況更嚴重,國際旅客抵美人次,比去年同期少了10%,至於4月的數據則和去年差不多,旅客需求降低也有助於機票價格的下跌。

不少近期購買機票的民眾都發現,機票價格有所回落,飛中、港、台的票價,即使5月中就開始進入暑假旺季,但仍可以看到低於一千元的價格,這是過去所罕見的。

以週三的Google Flight Search結果為例,今年5月和6月,舊金山直飛香港的最便宜機票,從七百多元到一千兩百多元不等,舊金山直飛台北的最便宜機票,從七百多元到一千三百元不等,至於飛北京的航線則大多數要轉機,最便宜機票價格,從近八百元到一千五百多元不等。

不過要注意的是,這些最便宜機票多數不含托運行李,未必適合家庭旅遊,例如聯航的基本經濟艙,就要另購托運行李額。

不少旅遊業者坦言,暑假檔期機票詢問的人多,但不少人對價錢還是嫌貴,畢竟如果是全家出行,機票就要花費數千元,如果還要加上住宿,又是一筆可觀的開銷。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。