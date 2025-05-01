【全國新聞】全球貿易戰兼簽證取消下 今年暑假旺季飛亞洲機票比往年划算（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到需求下降的影響，飛往亞洲的機票，價格普遍有所下跌，就連暑假旺季的機票價格，也比往年划算，甚至可以買到低於一千元的機票。

全球貿易戰、簽證取消、邊境拘留遊客，美國發出的訊號讓遊客卻步。

紐約時報引述美國海關與邊境保護局，以及航空報告公司的數據指出，跟去年相比，國際旅客抵達美國機場的人數下降1.5%，其中加拿大旅客暑期來美的機票預訂，大幅下跌21%，歐洲旅客暑期來美的機票預訂下降2%，不過亞洲旅客暑期來美的機票預訂則上升4%。

今年3月的情況更嚴重，國際旅客抵美人次，比去年同期少了10%，至於4月的數據則和去年差不多，旅客需求降低也有助於機票價格的下跌。

不少近期購買機票的民眾都發現，機票價格有所回落，飛中、港、台的票價，即使5月中就開始進入暑假旺季，但仍可以看到低於一千元的價格，這是過去所罕見的。

以週三的Google Flight Search結果為例，今年5月和6月，舊金山直飛香港的最便宜機票，從七百多元到一千兩百多元不等，舊金山直飛台北的最便宜機票，從七百多元到一千三百元不等，至於飛北京的航線則大多數要轉機，最便宜機票價格，從近八百元到一千五百多元不等。

不過要注意的是，這些最便宜機票多數不含托運行李，未必適合家庭旅遊，例如聯航的基本經濟艙，就要另購托運行李額。

不少旅遊業者坦言，暑假檔期機票詢問的人多，但不少人對價錢還是嫌貴，畢竟如果是全家出行，機票就要花費數千元，如果還要加上住宿，又是一筆可觀的開銷。

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