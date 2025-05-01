【全國新聞】今夏國內旅遊人數料降 航空公司下調內陸機票價格（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

夏天是旅遊旺季，不過有數據指，今年夏天，打算國內旅遊的人數減少，令航空公司也相應減內陸機票價。

內陸機票有降價的趨勢，對預算有限的旅客來說是個好消息。

數據顯示，3月內陸航班票價，較去年同期下降5.3%，延續過去幾個月的跌勢，原因是需求轉弱，加上經濟前景不明朗，許多航空公司要減機票價格，及縮減航班應對。

消費資訊網站Bankrate的調查顯示，只有不到一半的美國成年人，計劃在今年夏天出遊，許多人坦言無法負擔假期開銷，航空業本以為，2025年會迎來強勁增長，但隨著旅客減少，企業與政府出差需求下滑，航空公司都調整利潤預測。

AA美國航空行政總裁表示，當經濟前景不明朗時，大眾就不會輕易花錢去度假，而聯合航空（United Airlines）更索性提供兩套財報預測，一個假設經濟衰退，一個則相反，可見市場風險處於高水平。

為因應供求失衡，達美航空（Delta）、聯航和西南航空（Southwest）都宣布調整下半年擴張計畫，希望減少座位空置率，來提升營運效率。

同時，阿拉斯加航空也更新其會員回饋計畫，以吸引忠誠顧客，雖然阿拉斯加航空也預告了第二季營利可能受影響。

目前商務艙，尤其是國際航線的豪華位表現相對穩定，但內陸市場仍在觀望階段，這波便宜票價能持續多久，取決於整體經濟能否回穩，以及消費信心有否改善，不過對旅客來說，現在是少見的優惠時機。

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