【全國新聞】今夏國內旅遊人數料降 航空公司下調內陸機票價格（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

夏天是旅遊旺季,不過有數據指,今年夏天,打算國內旅遊的人數減少,令航空公司也相應減內陸機票價。

內陸機票有降價的趨勢,對預算有限的旅客來說是個好消息。

數據顯示,3月內陸航班票價,較去年同期下降5.3%,延續過去幾個月的跌勢,原因是需求轉弱,加上經濟前景不明朗,許多航空公司要減機票價格,及縮減航班應對。

消費資訊網站Bankrate的調查顯示,只有不到一半的美國成年人,計劃在今年夏天出遊,許多人坦言無法負擔假期開銷,航空業本以為,2025年會迎來強勁增長,但隨著旅客減少,企業與政府出差需求下滑,航空公司都調整利潤預測。

AA美國航空行政總裁表示,當經濟前景不明朗時,大眾就不會輕易花錢去度假,而聯合航空(United Airlines)更索性提供兩套財報預測,一個假設經濟衰退,一個則相反,可見市場風險處於高水平。

為因應供求失衡,達美航空(Delta)、聯航和西南航空(Southwest)都宣布調整下半年擴張計畫,希望減少座位空置率,來提升營運效率。

同時,阿拉斯加航空也更新其會員回饋計畫,以吸引忠誠顧客,雖然阿拉斯加航空也預告了第二季營利可能受影響。

目前商務艙,尤其是國際航線的豪華位表現相對穩定,但內陸市場仍在觀望階段,這波便宜票價能持續多久,取決於整體經濟能否回穩,以及消費信心有否改善,不過對旅客來說,現在是少見的優惠時機。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。